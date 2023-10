Bourse aux jouets et vêtements Chemin des vignes Léré, 5 novembre 2023, Léré.

Léré,Cher

Bourse aux jouets et vêtements. Vous y trouverez vêtements adultes et enfants, jeux, jouets et livres pour enfants.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Chemin des vignes

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Toy and clothing fair. You’ll find adult and children’s clothing, games, toys and children’s books

Feria de juguetes y ropa. Encontrará ropa para adultos y niños, juegos, juguetes y libros infantiles

Börse für Spielzeug und Kleidung. Hier finden Sie Kleidung für Erwachsene und Kinder, Spiele, Spielzeug und Kinderbücher

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois