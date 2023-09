HALLOWEEN À LA FERME Chemin des Vignerons Woimbey, 21 octobre 2023, Woimbey.

Woimbey,Meuse

Tous les jours, week-end et férié compris.

Venez sans réserver.

3 horaires :

– 10h-14h, Ferme

Enfant 8€

Adulte 5€ ;

Halloween possible 4€/pers

– 14h-17h, Ferme+Halloween +

Enfant 12€

Adulte 9€ ;

– 17h30-19h Les Crépuscules d’Halloween ☠️

4€ par personne.

La Sorcière Foulatrouille et ses sœurs s’installent à la Ferme le temps d’une demi-lune.

Cette année, elle révèlent leur histoire.

Les Tunnels sombres, le hameau des sorcières, le parc des zombies, la forêt maléfique…

Les jeux :

– Le Sortilege : sauver les animaux de la Ferme d’un mauvais sort

– Le Cinquième Coffre : trouver les codes secrets des coffres-forts des sorcières et récupérer le mets magique aux pouvoirs étonnants

– Et des surprises ensorcelées…

Chaque parent connaît la sensibilité de son enfant et s’aventure ou non dans les tunnels et les Zones Rouges. Les âmes sensibles ne sont pas confrontées à ce qu’elles ne veulent pas voir…

Crêpe, gaufre, boisson chaude, etc… pour mieux supporter les frissons.

Règlement : Espèces, CB, CV. Tout public

Vendredi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-11-05 14:00:00. 0 EUR.

Chemin des Vignerons Ferme de Woimbey

Woimbey 55300 Meuse Grand Est



Every day, including weekends and public holidays.

Come without reservation.

3 opening hours:

– 10am-2pm, Farm?

Children 8?

Adult 5?

Halloween possible 4?/pers

– 14h-17h, Farm+Halloween ?+?

Children 12?

Adult 9?

– 5:30pm-7pm Halloween Twilights ?+?

4? per person.

The Wicked Witch and her sisters take up residence at the Farm for half a moon.

This year, they reveal their history.

The dark tunnels, the witches’ hamlet, the zombie park, the evil forest?

Games :

– Le Sortilege: save the farm animals from an evil spell

– The Fifth Chest: find the secret codes of the witches’ safes and retrieve the magical food with astonishing powers

– And bewitched surprises?

Every parent knows how sensitive their child is, and whether or not to venture into the tunnels and Red Zones. Sensitive souls are not confronted with what they don’t want to see…

Pancakes, waffles, hot drinks, etc., to help withstand the chills.

Payment: Cash, credit card, CV

Todos los días, incluidos fines de semana y festivos.

Venga sin reservar.

3 horarios de apertura:

– de 10.00 a 14.00 h., Granja?

Niños 8?

Adultos 5?

Halloween posible 4?/pers

– 14.00-17.00 h, Granja + Halloween ?+?

Niños 12?

Adultos 9?

– 5.30pm-7pm Crepúsculo de Halloween?

4 por persona.

La bruja Foulatrouille y sus hermanas se instalan en la Granja durante media luna.

Este año, desvelan su historia.

Los Túneles Oscuros, el Hamlet de las Brujas, el Parque de los Zombis, el Bosque del Mal..

Los juegos :

– El hechizo del brujo: salva a los animales de la Granja de un maleficio

– El Quinto Cofre: encuentra los códigos secretos de las cajas fuertes de las brujas y recupera la comida mágica con poderes asombrosos

– ¿Y algunas sorpresas embrujadas?

Todos los padres saben lo sensibles que son sus hijos y si deben aventurarse o no en los túneles y las Zonas Rojas. Las almas sensibles no se enfrentarán a nada que no quieran ver…

Tortitas, gofres, bebidas calientes, etc… para sobrellevar los escalofríos.

Forma de pago: Efectivo, tarjeta de crédito, CV

Täglich, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Kommen Sie ohne Reservierung.

3 Öffnungszeiten:

– 10:00-14:00 Uhr, Geschlossen?

Kind 8?

Erwachsener 5?

Halloween möglich 4?/Pers

– 14h-17h, Bauernhof+Halloween ?+?

Kind 12?

Erwachsener 9?

– 17.30-19.00 Uhr Halloween-Dämmerung ???

4? pro Person.

Die Hexe Foulatrouille und ihre Schwestern kommen für einen halben Mond auf den Bauernhof.

In diesem Jahr enthüllen sie ihre Geschichte.

Die dunklen Tunnel, der Hexenhof, der Zombiepark, der böse Wald?

Die Spiele :

– Der Zauberer: Rette die Tiere des Bauernhofs vor einem bösen Fluch

– Der fünfte Tresor: Finde die geheimen Codes der Hexensafes und hole die magische Speise mit den erstaunlichen Kräften zurück

– Und verzauberte Überraschungen?

Alle Eltern wissen, wie empfindlich ihr Kind ist, und entscheiden, ob sie sich in die Tunnel und Roten Zonen wagen oder nicht. Empfindliche Seelen werden nicht mit Dingen konfrontiert, die sie nicht sehen wollen…

Crêpe, Waffel, heißes Getränk usw., um den Nervenkitzel besser zu ertragen.

Bezahlung: Bargeld, Kreditkarte, Lebenslauf

Mise à jour le 2023-09-28 par OT COEUR DE LORRAINE