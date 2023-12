Marché de Noël de Puyloubier Chemin des Vertus Puyloubier, 1 décembre 2023, Puyloubier.

Puyloubier,Bouches-du-Rhône

Le traditionnel marché de Noël artisanal organisé par le Syndicat d’initiative aura lieu salle des Vertus. Un rendez-vous à ne pas manquer pour commencer les cadeaux de fin d’année !.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Chemin des Vertus Salle des Vertus

Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The traditional Christmas craft market organized by the Syndicat d’initiative will take place in the Salle des Vertus. A not-to-be-missed event to start your year-end gift-giving!

El tradicional mercado navideño de artesanía, organizado por el Sindicato de iniciativas, se celebrará en la Sala de Verdes. Una ocasión ineludible para empezar a preparar los regalos de fin de año

Der traditionelle Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerk, der vom Fremdenverkehrsverein organisiert wird, findet im Salle des Vertus statt. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, um mit den Weihnachtsgeschenken zu beginnen!

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence