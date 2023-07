INITIATION À LA PÊCHE AU COUP « JE DÉCOUVRE LA PÊCHE » À MONTJEAN-SUR-LOIRE Chemin des Vendangeurs Mauges-sur-Loire, 8 août 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Initiation à la pêche au coup avec la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique !.

2023-08-08 fin : 2023-08-08 12:30:00. .

Chemin des Vendangeurs MONTJEAN-SUR-LOIRE

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Initiation to fishing with the federation of fishing and protection of the aquatic environment!

¡Iniciación a la pesca con la federación de pesca y protección del medio acuático!

Einführung in das Angeln mit der Fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique (Verband für Fischerei und Schutz der aquatischen Umwelt)!

