INITIATION À LA PÊCHE DES ÉCREVISSES À MONTJEAN-SUR-LOIRE Chemin des Vendangeurs Mauges-sur-Loire, 8 août 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Initiation à la pêche des écrevisses avec la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique !.

2023-08-08 fin : 2023-08-08 16:30:00. .

Chemin des Vendangeurs MONTJEAN-SUR-LOIRE

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Introduction to crayfish fishing with the French Fishing and Aquatic Environment Protection Federation!

¡Iniciación a la pesca del cangrejo de río con la Federación Francesa de Pesca y Protección del Medio Acuático!

Einführung in das Angeln von Flusskrebsen mit der Fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique (Verband für Fischerei und Schutz der aquatischen Umwelt)!

Mise à jour le 2023-07-03 par eSPRIT Pays de la Loire