Train Touristique de la Vallée de l’Aisne Chemin des usages Attigny, 12 juillet 2023, Attigny.

Attigny,Ardennes

Pour cette nouvelle saison, la trente troisième depuis 1998, le Chemin de Fer de Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA) vous propose des voyages en autorail des années 50 entre Amagne et Attigny. Le chemin de fer touristique des Ardennes respecte les recommandations en matière de préventions du COVID-19 en vigueur au jour du voyage.Toute personne qui ne respecterait pas les consignes pourra se voir refuser l’accès aux trains et au site du CFTSA. Tous les départs se font de la gare d’Attigny. – Réservation fortement conseillée : 03 24 71 47 60 ou 07 69 51 67 50 ou atva-info@orange.fr Pour la 33ème année consécutive, l’équipe des bénévoles de l’association vous accueille à bord de leurs autorails des années 50 et 60 pour une promenade authentique. Les circulations sont agrémentées de commentaires en français, en anglais ou en allemand. Boissons fraîches sur place. Pour les occasions particulières : Vous pouvez louer en famille, ou entres amis, l’un des autorails de l’association pour une après-midi ou une journée, sur la ligne entre Attigny et Amagne soit sur la ligne touristique. (2 mois à l’avance à partir de 300 €).

fin : . EUR.

Chemin des usages

Attigny 08130 Ardennes Grand Est



For this new season, the thirty third since 1998, the Chemin de Fer de Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA) offers you trips in a 1950’s railcar between Amagne and Attigny. The tourist railway of the Ardennes respects the recommendations of the COVID-19 in force at the day of the journey. Any person who would not respect the instructions could be refused the access to the trains and the site of the CFTSA. All departures are from Attigny station. – Reservation strongly advised: 03 24 71 47 60 or 07 69 51 67 50 or atva-info@orange.fr For the 33rd consecutive year, the team of volunteers of the association welcomes you on board their railcars of the 50s and 60s for an authentic ride. The rides are accompanied by commentaries in French, English or German. Fresh drinks on the spot. For special occasions : You can rent one of the association’s railcars for an afternoon or a day, either on the line between Attigny and Amagne or on the tourist line (2 months in advance from 300 €)

Para esta nueva temporada, la trigésima tercera desde 1998, el Chemin de Fer de Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA) le ofrece viajes en un vagón de los años 50 entre Amagne y Attigny. El Chemin de Fer Touristique des Ardennes respeta las recomendaciones del COVID-19 en vigor el día del viaje y se podrá denegar el acceso a los trenes y al sitio del CFTSA a quien no respete las instrucciones. Todas las salidas son desde la estación de Attigny. – Se recomienda reservar: 03 24 71 47 60 o 07 69 51 67 50 o atva-info@orange.fr Por 33º año consecutivo, el equipo de voluntarios de la asociación le da la bienvenida a bordo de sus vagones de los años 50 y 60 para dar un auténtico paseo. Los paseos van acompañados de comentarios en francés, inglés o alemán. Las bebidas frescas están disponibles en el lugar. Para ocasiones especiales: puede alquilar uno de los vagones de la asociación durante una tarde o un día, ya sea en la línea entre Attigny y Amagne o en la línea turística (con 2 meses de antelación a partir de 300€)

In dieser neuen Saison, der dreißigsten seit 1998, bietet Ihnen die Touristische Eisenbahn des Südens der Ardennen (CFTSA) Fahrten mit einem Triebwagen aus den 50er Jahren zwischen Amagne und Attigny an. Die Touristenbahn der Ardennen hält sich an die am Tag der Reise geltenden Präventionsempfehlungen des COVID-19. Jeder Person, die sich nicht an die Anweisungen hält, kann der Zugang zu den Zügen und zum Gelände der CFTSA verweigert werden. Alle Abfahrten erfolgen vom Bahnhof Attigny aus. – Reservierung dringend empfohlen: 03 24 71 47 60 oder 07 69 51 67 50 oder atva-info@orange.fr Im 33. Jahr in Folge empfängt Sie das Team der Freiwilligen des Vereins an Bord ihrer Triebwagen aus den 50er und 60er Jahren zu einer authentischen Fahrt. Die Fahrten werden mit Kommentaren auf Französisch, Englisch oder Deutsch begleitet. Erfrischende Getränke vor Ort. Für besondere Anlässe: Sie können mit Ihrer Familie oder Freunden einen der Triebwagen des Vereins für einen Nachmittag oder einen Tag mieten, entweder auf der Strecke zwischen Attigny und Amagne oder auf der touristischen Strecke (2 Monate im Voraus ab 300 €)

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme