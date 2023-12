CHAMPIONNAT DE FRANCE TRAMPOLINE ET TUMBLING Chemin des Tuileries Saint-Orens-de-Gameville, 1 décembre 2023, Saint-Orens-de-Gameville.

Saint-Orens-de-Gameville,Haute-Garonne

Un événement spectaculaire qui réunit les meilleurs athlètes nationaux, parmi lesquels les récents champions et vice-champions du monde, dans une compétition palpitante..

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . EUR.

Chemin des Tuileries MAISON DES ACTIVITES MULTIDISCIPLINAIRES

Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie



A spectacular event that brings together the best national athletes, including recent world champions and runners-up, in a thrilling competition.

Un acontecimiento espectacular que reúne a los mejores atletas nacionales, entre ellos recientes campeones y subcampeones del mundo, en una emocionante competición.

Eine spektakuläre Veranstaltung, bei der die besten nationalen Athleten, darunter die jüngsten Weltmeister und Vizeweltmeister, in einem spannenden Wettkampf gegeneinander antreten.

