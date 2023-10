À la découverte des champignons Chemin des Terres Rousses Léognan, 21 octobre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Manifestation organisée dans le cadre du Club Biodiversité de la Communauté de communes de Montesquieu.

Cette sortie est gratuite et ouvertes à toute personne désireuse de participer et se former à la mycologie.

Activité organisée à la journée ou la demi journée avec possibilité d’apporter son pique-nique pour déjeuner ensemble.

Rendez-vous à 9h30 au lac Bleu à Léognan..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Chemin des Terres Rousses

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Event organized as part of the Club Biodiversité de la Communauté de communes de Montesquieu.

This outing is free and open to anyone wishing to participate and learn about mycology.

It’s a full-day or half-day activity, with the option of bringing a picnic lunch.

Meet at 9:30 am at Lac Bleu in Léognan.

Evento organizado en el marco del Club de Biodiversidad de la Communauté de communes de Montesquieu.

Esta salida es gratuita y está abierta a todas las personas que deseen participar y aprender micología.

Se trata de una actividad de jornada completa o de media jornada, con la posibilidad de llevar un almuerzo tipo picnic.

Encuentro a las 9.30 h en el Lac Bleu de Léognan.

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Clubs Biodiversität der Communauté de communes de Montesquieu organisiert.

Dieser Ausflug ist kostenlos und steht allen Personen offen, die an der Mykologie teilnehmen und sich weiterbilden möchten.

Die Aktivität wird ganz- oder halbtägig organisiert, mit der Möglichkeit, ein Picknick mitzubringen, um gemeinsam zu Mittag zu essen.

Treffpunkt: 9:30 Uhr am Lac Bleu in Léognan.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Montesquieu