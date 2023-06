Été environnement, Spectacle de théâtre et lecture musicale Chemin des Terres Rousses Léognan, 31 août 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Nino apprend le métier de boulanger avec son père, mais il aime mieux rêver en regardant la mer.

Un jour, il entend des marins parler des pays lointains qu’ils ont visités. Nino n’a plus qu’une envie : partir !

Il réussit à embarquer sur un grand voilier..

2023-08-31 à ; fin : 2023-08-31 . .

Chemin des Terres Rousses Lac Bleu

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nino learns the bakery trade with his father, but he prefers to dream by the sea.

One day, he overhears some sailors talking about the faraway lands they’ve visited. Nino wanted nothing more than to leave!

He manages to get on board a tall ship.

Nino aprende el oficio de panadero con su padre, pero prefiere soñar junto al mar.

Un día, oye a unos marineros hablar de los países lejanos que han visitado. Nino no quería otra cosa que marcharse

Consigue subir a bordo de un gran velero.

Nino lernt bei seinem Vater das Bäckerhandwerk, aber er träumt lieber, wenn er aufs Meer schaut.

Eines Tages hört er, wie Seeleute von fernen Ländern erzählen, die sie besucht haben. Nino hat nur noch einen Wunsch: wegfahren!

Es gelingt ihm, auf einem großen Segelschiff anzuheuern.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Montesquieu