Nuit de l’Astronomie Chemin des Terres Rousses Léognan, 28 juillet 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Venez profiter d’une soirée d’été sous le ciel étoilé en présence de spécialistes et amateurs de l’astronomie.

Programme :

– 20h00 : Pique-nique (facultatif),

– 21h30 : Discussion avec les astronomes amateurs (en attendant la nuit)

– Dès 22h00 : observation. Tout au long de la soirée, vous vivrez un voyage vers les planètes amas d’étoiles, les nébuleuses, les galaxies et tous ces objets célestes que nous pensons connaître mais qui recèlent encore tant de mystères. Tout ceci sous la houlette d’animateurs passionnés d’ASTRONOMIE GIRONDE 33

– à 23h/23h30 : Planetarium à ciel ouvert (pensez à porter des couvertures pour vous allonger au sol)

En cas de mauvais temps, la soirée sera annulée..

Chemin des Terres Rousses Parc forestier du Lac Bleu

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a summer evening under the stars with astronomy specialists and amateurs.

Program:

– 8:00 pm: Picnic (optional),

– 9:30 pm: Discussion with amateur astronomers (until nightfall)

– From 10:00 pm: observation. Throughout the evening, we’ll take you on a journey towards planets, star clusters, nebulae, galaxies and all those celestial objects we think we know, but which still conceal so many mysteries. All this under the guidance of passionate hosts from ASTRONOMIE GIRONDE 33

– at 11:00 pm / 11:30 pm: Open-air planetarium (remember to bring blankets to lie on the ground)

In the event of bad weather, the evening will be cancelled.

Venga a disfrutar de una noche de verano bajo las estrellas con especialistas y aficionados a la astronomía.

Programa:

– 20.00 h: Picnic (opcional),

– 21.30 h: coloquio con astrónomos aficionados (mientras espera a que anochezca)

– A partir de las 22:00 h: observación. A lo largo de la velada, le llevaremos de viaje hacia los planetas, los cúmulos estelares, las nebulosas, las galaxias y todos esos objetos celestes que creemos conocer pero que aún ocultan tantos misterios. Todo ello bajo la batuta de los entusiastas presentadores de ASTRONOMIE GIRONDE 33

– a las 23.00 h / 23.30 h: planetario al aire libre (recuerde traer mantas para tumbarse en el suelo)

En caso de mal tiempo, se cancelará la velada.

Genießen Sie einen Sommerabend unter dem Sternenhimmel in Anwesenheit von Astronomieexperten und -liebhabern.

Programm:

– 20.00 Uhr: Picknick (optional),

– 21.30 Uhr: Diskussion mit Amateurastronomen (während Sie auf die Nacht warten)

– Ab 22.00 Uhr: Beobachtung. Den ganzen Abend lang erleben Sie eine Reise zu Planeten, Sternhaufen, Nebeln, Galaxien und all den Himmelsobjekten, die wir zu kennen glauben, die aber noch so viele Geheimnisse bergen. All dies unter der Leitung von begeisterten Animateuren von ASTRONOMIE GIRONDE 33

– um 23 Uhr/23.30 Uhr: Planetarium unter freiem Himmel (denken Sie an Decken, um sich auf den Boden zu legen)

Bei schlechtem Wetter wird der Abend abgesagt.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Montesquieu