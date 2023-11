MARCHÉ DE NOËL – DOMAINE ÉMILE ET ROSE Chemin des Tanès Corneilhan, 16 décembre 2023, Corneilhan.

Corneilhan,Hérault

Le Domaine Emile & Rose vous propose leur marché de noël. L’occasion parfaite pour découvrir leurs produits phares et de pourquoi pas, trouver des cadeaux à offrir ! Animations pour toute la famille également !

Entrée libre..

2023-12-16 10:00:00 - 18:00:00

Chemin des Tanès

Corneilhan 34490 Hérault Occitanie



The Domaine Emile & Rose offers you their Christmas market. The perfect opportunity to discover their flagship products and, why not, find gifts to give! Activities for the whole family too!

Free admission.

Domaine Emile & Rose celebra su mercado de Navidad. La ocasión perfecta para descubrir sus productos estrella y, por qué no, ¡encontrar regalos para regalar! Actividades para toda la familia

Entrada gratuita.

Die Domaine Emile & Rose lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein. Die perfekte Gelegenheit, um ihre Spitzenprodukte zu entdecken und, warum nicht, Geschenke zu finden, die Sie verschenken können! Auch für die ganze Familie ist gesorgt!

Freier Eintritt.

