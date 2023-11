Breaking Gard Chemin des Sports Méjannes-le-Clap, 5 novembre 2023, Méjannes-le-Clap.

Méjannes-le-Clap,Gard

Retenu comme « Centre de préparation aux jeux » (CPJ) dans le cadre des futurs Jeux Olympiques le Centre sportif départemental de Méjannes-le-Clap, sera une nouvelle fois mis à l’honneur le 5 novembre prochain avec la deuxième édition du Breaking Gard.

2023-11-05 11:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Chemin des Sports Espace Gard Découvertes

Méjannes-le-Clap 30430 Gard Occitanie



Selected as a « Games Preparation Centre » (CPJ) for the future Olympic Games, the Méjannes-le-Clap departmental sports center will once again be in the spotlight on November 5th with the second edition of the Breaking Gard

Seleccionado como « Centro de Preparación de los Juegos » (CPJ) para los futuros Juegos Olímpicos, el polideportivo departamental de Méjannes-le-Clap volverá a ser el centro de atención el 5 de noviembre con la segunda edición del Breaking Gard

Das Sportzentrum des Departements Méjannes-le-Clap wurde als « Centre de préparation aux jeux » (CPJ) im Rahmen der zukünftigen Olympischen Spiele ausgewählt und wird am 5. November mit der zweiten Ausgabe des « Breaking Gard » wieder einmal geehrt

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme Méjannes-le-Clap