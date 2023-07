Trophée de Noël de Saint-Junien Chemin des Seilles Saint-Junien, 27 décembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’association ASSJ Pétanque de Saint-Junien vous convie au concours de pétanque en triplette, ouvert aux jeunes (18 ans maximum)..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . EUR.

Chemin des Seilles Salle municipale des Seilles

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The ASSJ Pétanque association in Saint-Junien invites you to a triplet pétanque competition, open to young people (18 years old maximum).

La asociación de petanca ASSJ de Saint-Junien le invita a su concurso de tripletas de petanca, abierto a los jóvenes (menores de 18 años).

Der Verein ASSJ Pétanque de Saint-Junien lädt Sie zum Pétanque-Wettbewerb in Triplette ein, der für Jugendliche (maximal 18 Jahre) offen ist.

