Les 10h de Saint-Junien Chemin des Seilles Saint-Junien, 9 juillet 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’association ASSJ Pétanque de Saint-Junien vous convie au concours de pétanque en triplette, ouvert aux licenciés FFPJP. Le concours se déroulera en 6 parties : 2 le matin et 4 l’après-midi..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

Chemin des Seilles Salle municipale des Seilles

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The ASSJ Pétanque association in Saint-Junien invites you to a triplet pétanque competition, open to FFPJP licensees. The competition will comprise 6 games: 2 in the morning and 4 in the afternoon.

La asociación de petanca ASSJ de Saint-Junien le invita a su concurso de tripletas de petanca, abierto a los titulares de una licencia FFPJP. La competición constará de 6 partidas: 2 por la mañana y 4 por la tarde.

Der Verein ASSJ Pétanque de Saint-Junien lädt Sie zum Pétanque-Wettbewerb in Triplette ein, an dem alle teilnehmen können, die eine FFPJP-Lizenz besitzen. Der Wettbewerb besteht aus 6 Partien: 2 am Vormittag und 4 am Nachmittag.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Porte Océane du Limousin