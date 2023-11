LA GALERIE ÉPHÉMÈRE #12 Chemin des Salins Villeneuve-lès-Maguelone, 2 février 2024, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Le site naturel protégé des Salines à Villeneuve-lès-Maguelone, domaine du Conservatoire du littoral, accueille des artistes 100% régionaux, en résidence.

La direction artistique est portée par l’association INKARTAD, le programme de sensibilisation à l’environnement associe le réseau du CPIE du bassin de Thau.

2024-02-02 14:00:00 fin : 2024-02-02 18:00:00. .

Chemin des Salins

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



The protected natural site of Les Salines in Villeneuve-lès-Maguelone, a Conservatoire du Littoral estate, welcomes 100% regional artists in residence.

Artistic direction is provided by the INKARTAD association, while the environmental awareness program involves the Thau Basin CPIE network

El paraje natural protegido de Les Salines, en Villeneuve-lès-Maguelone, propiedad del Conservatorio del Litoral, acoge a un 100% de artistas regionales en residencia.

La dirección artística corre a cargo de la asociación INKARTAD, y en el programa de sensibilización medioambiental participa la red CPIE de la cuenca del Thau

Das Naturschutzgebiet Les Salines in Villeneuve-lès-Maguelone, eine Domäne des Conservatoire du littoral, beherbergt zu 100 % regionale Künstler in Residenz.

Die künstlerische Leitung liegt bei der Vereinigung INKARTAD, das Programm zur Sensibilisierung für die Umwelt bezieht das Netzwerk des CPIE du bassin de Thau mit ein

Mise à jour le 2023-11-24 par OT MONTPELLIER