Poney Club de la Marfée Chemin des Romains Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Venez découvrir le Pays Sedanais à dos de cheval. Le Poney Club de la Marfée vous propose : Pension pour poneys et chevaux, des locations de poneys, des stages d’été…Équipements : – 2 manèges.- 1 carrière. – Club House.- Douche.- 2 stabules.- 33 boxs en dur.- 3 paddocks.- 2 pâtures..

Chemin des Romains

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Come and discover the Sedan country on horseback. Le Poney Club de la Marfée proposes you : Pension for ponies and horses, ponies rentals, summer training courses…Equipment : – 2 riding schools – 1 arena. – Club House – Shower – 2 stalls – 33 permanent boxes – 3 paddocks – 2 pastures.

Venga a descubrir la región de Sedanais a caballo. El Poney Club de la Marfée ofrece: Pensión para ponis y caballos, alquiler de ponis, cursos de verano..: – 2 picaderos – 1 arena. – Club House – Ducha – 2 boxes – 33 boxes duros – 3 paddocks – 2 pastos

Entdecken Sie das Pays Sedanais auf dem Rücken eines Pferdes. Der Poney Club de la Marfée bietet Ihnen: Pension für Ponys und Pferde, Ponyverleih, Sommerkurse…Ausstattung : – 2 Reithallen.- 1 Reitplatz. – Club House.- Dusche.- 2 Ställe.- 33 Hartboxen.- 3 Paddocks.- 2 Weiden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme