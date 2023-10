Octobre rose : Marche ou course au bois du breuil Chemin des Riboussailles Équemauville, 21 octobre 2023, Équemauville.

Équemauville,Calvados

Le comité de jumelage d’Equemauville organise une marche ou course ROSE ouverte à tous, au bois du breuil.

Circuit de km..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 . .

Chemin des Riboussailles

Équemauville 14600 Calvados Normandie



The Equemauville twinning committee is organizing a ROSE walk or run, open to all, in the Bois du Breuil.

Circuit of km.

El comité de hermanamiento de Equemauville organiza una marcha o carrera PINK, abierta a todos, en el Bois du Breuil.

Circuito de km.

Das Partnerschaftskomitee von Equemauville organisiert einen ROSE-Walk oder -Lauf, der für alle offen ist, im Bois du breuil.

Rundkurs von km.

