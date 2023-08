Fête du Cheval Chemin des Reliques Chezal-Benoît, 10 septembre 2023, Chezal-Benoît.

Chezal-Benoît,Cher

L’association Team Cordailla, organise les portes ouvertes de ses écuries. Célébrez l’équitation et les chevaux avec des baptêmes de poney, démonstrations équestres et vide sellerie. Ce sera également l’occasion de faire connaissance avec l’équipe..

Dimanche 2023-09-10 10:00:00 fin : 2023-09-10 . EUR.

Chemin des Reliques

Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire



The Team Cordailla association is organizing an open day at its stables. Celebrate riding and horses with pony christenings, equestrian demonstrations and a saddlery vacuum. It’s also an opportunity to get to know the team.

La asociación Team Cordailla organiza una jornada de puertas abiertas en sus cuadras. Celebra la equitación y los caballos con bautizos de ponis, demostraciones ecuestres y una venta de aperos. También es una oportunidad para conocer al equipo.

Der Verein Team Cordailla, organisiert den Tag der offenen Tür in seinen Ställen. Feiern Sie das Reiten und die Pferde mit Ponytaufen, Reitvorführungen und einem Sattlereiverkauf. Es wird auch die Gelegenheit sein, das Team kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT LIGNIERES