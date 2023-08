Balade et découverte Chemin des Raphias, Tour des Roches 97460 Saint-Paul Savanna Catégorie d’Évènement: Savanna Balade et découverte Chemin des Raphias, Tour des Roches 97460 Saint-Paul Savanna, 16 septembre 2023, Savanna. Balade et découverte 16 et 17 septembre Chemin des Raphias, Tour des Roches 97460 Saint-Paul Renseignement au 0693300909 L’association Cap Emile vous accueille sur le site Emile dans le quartier du Vieux Saint-Paul. Prestation Maloya, visites guidées, ateliers tressage coco et initiation à la cuisine traditionnelle seront au rendez-vous. Chemin des Raphias, Tour des Roches 97460 Saint-Paul chemin des raphias Savanna 97411 La Réunion Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00 ©Mairie de Saint-Paul Détails Catégorie d’Évènement: Savanna Autres Lieu Chemin des Raphias, Tour des Roches 97460 Saint-Paul Adresse chemin des raphias Ville Savanna Lieu Ville Chemin des Raphias, Tour des Roches 97460 Saint-Paul Savanna latitude longitude -20.991475;55.310258

