Balade nature théâtralisée Chemin des Prudhommes – Les Trois Ponts Marseille 10e Arrondissement, 25 octobre 2023, Marseille 10e Arrondissement.

Marseille 10e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’Automne des Calanques donne l’occasion de (re)découvrir et comprendre les paysages des massifs naturels à l’est et au sud de Marseille..

2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 . .

Chemin des Prudhommes – Les Trois Ponts Parc des Bruyères

Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’Automne des Calanques is an opportunity to (re)discover and understand the landscapes of the natural massifs to the east and south of Marseille.

L’Automne des Calanques es una oportunidad para (re)descubrir y comprender los paisajes de los macizos naturales situados al este y al sur de Marsella.

Der Herbst der Calanques bietet die Gelegenheit, die Landschaften der natürlichen Bergmassive östlich und südlich von Marseille (neu) zu entdecken und zu verstehen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille