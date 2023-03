SORTIE PÉDESTRE : GOURMANDISES ET ÉMERVEILLEMENT chemin des pommiers Herbignac Catégories d’Évènement: Herbignac

Loire-Atlantique . Commençons par nous rencontrer autour d’un buffet gourmand, pour faire connaissance avec les saveurs de nos campagnes. Poursuivons par une promenade bucolique, qui permettra de mettre vos sens en éveil, pour découvrir les richesses et secrets des cours d’eau, de façon ludique et sympathique ! Un goûter-dégustation sera proposé à l’issue de la balade.

Public familial – Venir avec des chaussures de sport ou de marche Intervenants : Les Bocaux Locos'

