VISITEZ LA MICROBRASSERIE BREWEN Chemin des Pinluettes Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins VISITEZ LA MICROBRASSERIE BREWEN Chemin des Pinluettes Saint-Brevin-les-Pins, 3 janvier 2024, Saint-Brevin-les-Pins. Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 11:00:00

fin : 2024-01-03 . Venez à la rencontre de nos producteurs locaux ! Pour cette visite, vous serez accueilli à la Microbrasserie Brewen, par Pierre Yves GUENOLE, producteur de bières bio, locales et engagées !

Il vous dirigera dans les coulisses de fabrication tout en vous expliquant les différentes étapes depuis la petite graine de houblon, ou plutôt la multitude de graines, qu’il choisit parmi les variétés provenant notamment du Champ du Houblon à Bourgneuf en Retz (44), à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Brevin, jusqu’à l’élaboration de la boisson. Il évoquera avec vous ses engagements forts : produits issus de l’agriculture biologique, procédé de fabrication favorisant le recyclage et la réutilisation tout en limitant la consommation d’eau, la microbrasserie Brewen est résolument orientée dans une démarche d’économie circulaire.

À l’issue de la visite, vous dégusterez l’une de ses bières blondes, rousses ou ambrées… À noter : Les dégustations de bière sont exclusivement réservées aux personnes majeures. L’abus d’alcool est dangereux. ( function() {

var widgetProduit = AllianceReseaux.Widget.Instance( « Produit », { idPanier: »8x3y8_M », idIntegration:946, langue: »fr », ui: »CA-OPBI-115457-61971″ } );

widgetProduit.Initialise();

})(); .

Chemin des Pinluettes

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Code postal 44250 Lieu Chemin des Pinluettes Adresse Chemin des Pinluettes Ville Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Chemin des Pinluettes Saint-Brevin-les-Pins Latitude 47.24103 Longitude -2.15293 latitude longitude 47.24103;-2.15293

Chemin des Pinluettes Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brevin-les-pins/