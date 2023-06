VISITE DU CHAMP DE PLANTES AROMATIQUES – LA SIROTERIE DU PIC Chemin des Pinèdes Saint-Mathieu-de-Tréviers, 7 juin 2023, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Saint-Mathieu-de-Tréviers,Hérault

Bonjour, je m’appelle Thomas et je suis producteur de Plantes Aromatiques Bio au pied du Pic Saint-Loup, installé en 2022 à Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Le fruit de mes récoltes et cueillettes est transformé en sirops de plantes, tisanes, herbes de Provence, sels et sucres aromatisés.

Je peux vous proposer de visiter le champ d’aromatiques et de déguster un sirop avec moi pour ramener un souvenir de.

2023-06-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-07 11:00:00. EUR.

Chemin des Pinèdes

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



Hello, my name is Thomas and I’m a producer of organic aromatic plants at the foot of the Pic Saint-Loup, established in 2022 in Saint-Mathieu-de-Tréviers.

The fruit of my harvests and pickings is transformed into plant syrups, herbal teas, Provence herbs, salts and flavored sugars.

I’d be delighted to take you on a tour of the aromatic field, where you can taste a syrup with me and take home a souvenir of your visit

Hola, me llamo Thomas y soy productor de plantas aromáticas ecológicas al pie del Pic Saint-Loup, establecido en 2022 en Saint-Mathieu-de-Tréviers.

El fruto de mis cosechas y recolecciones se transforma en siropes vegetales, tisanas, hierbas de Provenza, sales y azúcares aromatizados.

Estaré encantada de llevarle a dar una vuelta por el campo de hierbas e invitarle a degustar conmigo un jarabe, para que pueda llevarse a casa un recuerdo de su visita

Hallo, mein Name ist Thomas und ich bin ein Bio-Aromapflanzenproduzent am Fuße des Pic Saint-Loup, der sich 2022 in Saint-Mathieu-de-Tréviers niedergelassen hat.

Die Früchte meiner Ernten und Pflückungen werden zu Pflanzensirupen, Kräutertees, Kräutern der Provence, aromatisierten Salzen und Zuckern verarbeitet.

Ich kann Ihnen anbieten, das Kräuterfeld zu besuchen und mit mir einen Sirup zu probieren, um ein Souvenir mit nach Hause zu nehmen von

