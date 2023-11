Noël à la ferme Chant de Blé Chemin des Pièces du Gros Buisson Saint-Épain, 3 décembre 2023, Saint-Épain.

Saint-Épain,Indre-et-Loire

Fêtez Noël à la ferme ! Chant de blé vous propose un repas avec les meilleurs produits locaux, des fouées à volonté, des idées cadeaux et bien plus encore… Réservez votre repas (30€) concocté par Sébastien Bruzeau, chef du restaurant gastronomique l’Epine..

Dimanche 2023-12-03 11:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

Chemin des Pièces du Gros Buisson

Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Celebrate Christmas on the farm! Chant de blé offers you a meal featuring the finest local produce, all-you-can-eat fouées, gift ideas and much more… Reserve your meal (30?) concocted by Sébastien Bruzeau, chef at the gourmet restaurant l’Epine.

¡Celebra la Navidad en la granja! Chant de blé le ofrece una comida con los mejores productos locales, fouées ilimitadas, ideas para regalos y mucho más… Reserve su comida (30?) preparada por Sébastien Bruzeau, chef del restaurante gastronómico l’Epine.

Feiern Sie Weihnachten auf dem Bauernhof! Chant de blé bietet Ihnen ein Essen mit den besten lokalen Produkten, Fouées nach Belieben, Geschenkideen und vieles mehr… Reservieren Sie Ihr Essen (30?), das von Sébastien Bruzeau, dem Chefkoch des Gourmetrestaurants l’Epine, zusammengestellt wurde.

Mise à jour le 2023-11-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme