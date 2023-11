Noël dans l’alambic Chemin des Peupliers Obernai, 9 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

La distillerie Lehmann vous ouvre ses portes pour son traditionnel repas de Noël avec le menu du distillateur cuit dans l’alambic : cocktail de Noël – schiffala dans l’alambic – baba au Elsass Whisky – café..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Chemin des Peupliers

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Lehmann distillery opens its doors to you for its traditional Christmas meal with the distiller’s menu cooked in the still: Christmas cocktail – schiffala in the still – baba au Elsass Whisky – coffee.

La destilería Lehmann le abre sus puertas para su tradicional comida de Navidad con el menú del destilador cocinado en el alambique: cóctel de Navidad – schiffala al alambique – baba au Elsass Whisky – café.

Die Brennerei Lehmann öffnet ihre Türen für das traditionelle Weihnachtsessen mit dem in der Brennblase gekochten Menü des Destillateurs: Weihnachtscocktail – Schiffala in der Brennblase – Baba au Elsass Whisky – Kaffee.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme d’Obernai