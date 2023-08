Repas du distillateur chemin des Peupliers Obernai, 21 octobre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Réservez votre repas du distillateur avec du gewurztraminer partout : ratafia de g. à l’apéritif, une saucisse cuite dans l’alambic de marc de g., un sorbet citron à l’eau-de-vie de g. et un café alsacien avec du marc de g..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 14:00:00. EUR.

chemin des Peupliers

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Book your distiller’s meal with gewurztraminer everywhere: g. ratafia as an aperitif, a sausage cooked in the g. marc still, a lemon sorbet with g. brandy and an Alsatian coffee with g. marc.

Reserve su comida de destilador con Gewurztraminer en todas partes: G. ratafía como aperitivo, una salchicha cocinada en el alambique de orujo de G., un sorbete de limón con aguardiente de G. y un café alsaciano con G. orujo.

Buchen Sie Ihr Destillateuressen mit Gewürztraminer überall: g.-Ratafia zum Aperitif, eine in der Destillieranlage aus g.-Trester gekochte Wurst, ein Zitronensorbet mit g.-Trester und einen elsässischen Kaffee mit g.-Trester.

