Visite et dégustation aux pieds des alambics Chemin des Peupliers Obernai, 19 octobre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Une visite unique où le distillateur vous dévoilera quelques « secrets de famille » et vous transmettra sa passion ! Vous terminerez la visite par une dégustation de leurs produits artisanaux aux pieds des alambics.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 15:30:00. EUR.

Chemin des Peupliers

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



A unique visit where the distiller will reveal some of his « family secrets » and share his passion with you! You will end the visit with a tasting of their artisanal products at the foot of the stills

Una visita única en la que el destilador le revelará algunos de sus « secretos de familia » y compartirá con usted su pasión Terminará la visita con una degustación de sus productos artesanales al pie de los alambiques

Ein einzigartiger Besuch, bei dem der Destillateur einige « Familiengeheimnisse » lüftet und seine Leidenschaft an Sie weitergibt! Sie beenden den Besuch mit einer Verkostung ihrer handwerklichen Produkte am Fuße der Destillierapparate

