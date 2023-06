Vos dîners insolites – A la Distillerie Lehmann Chemin des Peupliers Obernai, 23 août 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Soirée gourmande et inédite au pied des Alambics à la Distillerie Lehmann, la plus ancienne distillerie d’Alsace, et avec le chef Hubert Maetz. Ensuite découverte de l’art de l’assemblage à travers un atelier..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 22:00:00. EUR.

Chemin des Peupliers

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



An original gourmet evening at the foot of the stills at Distillerie Lehmann, Alsace?s oldest distillery, with chef Hubert Maetz. Followed by a workshop to discover the art of blending.

Una original velada gastronómica al pie de los alambiques de la destilería Lehmann, la más antigua de Alsacia, con el chef Hubert Maetz. A continuación, descubra el arte de la mezcla en un taller.

Ungewöhnlicher Feinschmeckerabend am Fuße der Alambics in der Distillerie Lehmann, der ältesten Brennerei des Elsass, und mit dem Küchenchef Hubert Maetz. Anschließend Entdeckung der Kunst der Assemblage durch einen Workshop.

