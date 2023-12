Ecole de pêche du Léguer – Atelier Pêche Nature Chemin des Papeteries Belle-Isle-en-Terre, 23 mars 2024, Belle-Isle-en-Terre.

Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

L’école de pêche du Léguer ambitionne de former, non seulement des jeunes pêcheurs, mais aussi des acteurs respectueux de l’environnement.

Une partie du temps est consacrée à la découverte du milieu et à son écologie. L’école propose des séances d’initiation et de perfectionnement dans diverses techniques : pêches au coup, aux leurres, à la mouche, pendant lesquelles les poissons sont remis à l’eau. Les matins sont consacrés à l’initiation et concernent les enfants inscrits en 1ère année. Les après-midi sont consacrés au perfectionnement et concernent les enfants inscrits en 2ème et 3ème année. Prévoir vêtements de pluie, vêtements chauds, bouteille d’eau, casquette, paire de bottes et gâteaux secs, fruits. Atelier 5/12.

Chemin des Papeteries Terrain de foot

Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne



