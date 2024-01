Fête des Moissons chemin des Noues à Dommartin-le-Saint-Père 52110 Dommartin-le-Saint-Père, dimanche 11 août 2024.

Fête des Moissons La vie autrefois à a campagne Dimanche 11 août, 10h00 chemin des Noues à Dommartin-le-Saint-Père 52110 Entrée 4 euros, gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2024-08-11T10:00:00+02:00 – 2024-08-11T19:00:00+02:00

Fin : 2024-08-11T10:00:00+02:00 – 2024-08-11T19:00:00+02:00

En bordure de la rivière Blaise, l’association Echo-Village-de-la-Blaise vous invite à faire un retour dans le passé en découvrant comment nos grands-parents vivaient et travaillaient autrefois.

– Le travail de la terre avec les chevaux de labour, les plantations de betteraves et l’entretien.

– Fanage, mise en andains du foin, préparation de meules.

– Fauchage du blé, battage au fléau et à la batteuse mécanique.

– Démonstration de vieux métiers, battage du beurre à la baratte etc…

– Retrouvez un habitat ancien, le garage avec les voitures anciennes et les calèches, l’école d’autrefois.

– Nombreuses animations: spectacle équestre, sculpteur sur bois, manèges en bois, exposition de tracteurs et de voitures anciennes etc….

chemin des Noues 52110 Dommartin-le-Saint-Père Haute-Marne Grand Est

Fête de campagne