LES DÎNERS DE LA FONTAINE : BRUNO ROCHER, CAPITAINE DU VOILIER LE « CORSAIRE DE RETZ » Chemin des Noëlles Pornic, 14 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Les Dîners de La Fontaine sont des dîners conférences qui se déroulent au sein de l’Éco-Domaine La Fontaine, à Pornic. .

2023-11-14 fin : 2023-11-14 21:30:00. .

Chemin des Noëlles Eco Domaine de la Fontaine

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Dîners de La Fontaine are dinner conferences held at the Éco-Domaine La Fontaine in Pornic.

Las Dîners de La Fontaine son cenas-conferencias que se celebran en el Éco-Domaine La Fontaine de Pornic.

Die Dîners de La Fontaine sind Dinnerkonferenzen, die in der Öko-Domäne La Fontaine in Pornic stattfinden.

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire