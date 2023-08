DÎNER DE LA FONTAINE: LES AMIS DU PETIT GRAIN Chemin des Noëlles Pornic, 12 septembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Les Dîners de La Fontaine sont des instants authentiques et savoureux organisés au sein de l’Éco-Domaine La Fontaine à Pornic.

Lors de chaque dîner, une ou un invité ayant inscrit son histoire dans notre territoire, vient la partager avec les convives de cette soirée. La magie des Dîners de La Font.

2023-09-12 fin : 2023-09-12 21:30:00. .

Chemin des Noëlles Eco Domaine de la Fontaine

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Dîners de La Fontaine are authentic and tasty moments organized within the Éco-Domaine La Fontaine in Pornic.

At each dinner, a guest who has written his or her story in our region comes to share it with the evening’s guests. The magic of Dîners de La Font

Las Dîners de La Fontaine son una serie de cenas auténticas y deliciosas que se celebran en el Éco-Domaine La Fontaine de Pornic.

En cada cena, un invitado que ha escrito su historia en nuestra región viene a compartirla con los comensales de la velada. La magia de las Dîners de La Font

Die Dîners de La Fontaine sind authentische und schmackhafte Momente, die im Eco-Domaine La Fontaine in Pornic organisiert werden.

Bei jedem Dinner wird ein Gast, der seine Geschichte in unserer Region geschrieben hat, eingeladen, um sie mit den Gästen des Abends zu teilen. Die Magie der Dîners de La Font

Mise à jour le 2023-08-25 par eSPRIT Pays de la Loire