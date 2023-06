DÎNER DE LA FONTAINE: HÉLENE DUPUIS ET THIERRY JAMET Chemin des Noëlles Pornic, 13 juin 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Hélène DUPUIS et Thierry JAMET, codirigeants de la maison d’édition Pornicaise LE TEMPS ÉDITEUR sont le sinvités du dîner de l’Eco Domaine..

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-13 21:30:00. .

Chemin des Noëlles Eco Domaine de la Fontaine

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Hélène DUPUIS and Thierry JAMET, co-directors of Pornicaise publishing house LE TEMPS ÉDITEUR, are the guests at the Eco Domaine dinner.

Hélène DUPUIS y Thierry JAMET, codirectores de la editorial Pornicaise LE TEMPS ÉDITEUR, son los invitados a la cena de Eco Domaine.

Hélène DUPUIS und Thierry JAMET, Co-Leiter des Verlagshauses LE TEMPS ÉDITEUR in Pornicaise, sind die Gastgeber des Abendessens auf der Eco Domaine.

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire