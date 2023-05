RENDEZ-VOUS AUX JARDINS A L’ÉCO DOMAINE LA FONTAINE Chemin des Noëlles, 2 juin 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins organisés par le Ministère de la culture, l’Éco-Domaine La Fontaine propose une série d’évènements en musique dans nos jardins.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . .

Chemin des Noëlles Eco Domaine de la Fontaine

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the Rendez-vous aux Jardins organized by the French Ministry of Culture, Éco-Domaine La Fontaine is offering a series of musical events in our gardens.

En el marco del Rendez-vous aux Jardins organizado por el Ministerio de Cultura francés, Éco-Domaine La Fontaine propone una serie de eventos musicales en nuestros jardines.

Im Rahmen der vom französischen Kulturministerium organisierten Rendez-vous aux Jardins bietet die Éco-Domaine La Fontaine eine Reihe von Veranstaltungen mit Musik in unseren Gärten an.

