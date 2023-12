Stage de danse afro contemporaine Chemin des Mulets Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Stage de danse afro contemporaine Chemin des Mulets Amilly, 20 janvier 2024, Amilly. Amilly Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20 18:00:00 Stage de danse afro contemporaine avec Semathou Taha..

Stage de danse afro contemporaine avec Semathou Taha.

Faré Börön organise un stage de danse afro contemporaine avec la présence de Semathou Taha. .

Chemin des Mulets

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-11 par OT MONTARGIS Détails Catégories d’Évènement: Amilly, Loiret Autres Code postal 45200 Lieu Chemin des Mulets Adresse Chemin des Mulets Ville Amilly Departement Loiret Lieu Ville Chemin des Mulets Amilly Latitude 47.97261 Longitude 2.73149 latitude longitude 47.97261;2.73149

Chemin des Mulets Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/