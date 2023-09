Soirée prestige du Comité des Fêtes Chemin des moulins neufs Valréas, 14 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Ouverture des portes à 19h: apéritif (service bar). 1ère partie de soirée: spectacle « Eternel », hommage à Michel Sardou et à la chanson française (les 30 chansons préférées du public français). Vers 23h: soirée dansante par l’orchestre Newzik..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Chemin des moulins neufs Complexe du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Doors open at 7pm: aperitif (bar service). 1st part of the evening: « Eternel » show, a tribute to Michel Sardou and French chanson (the 30 favorite songs of the French public). Around 11 p.m.: dancing by the Newzik orchestra.

Apertura de puertas a las 19:00: aperitivo (servicio de bar). 1ª parte de la velada: espectáculo « Eternel », homenaje a Michel Sardou y a la chanson francesa (las 30 canciones favoritas del público francés). Hacia las 23:00: baile a cargo de la orquesta Newzik.

Türöffnung um 19 Uhr: Aperitif (Bar-Service). erster Teil des Abends: Show « Eternel », eine Hommage an Michel Sardou und das französische Chanson (die 30 beliebtesten Lieder des französischen Publikums). Gegen 23 Uhr: Tanz mit dem Orchester Newzik.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes