Handball: MiniMiss (plateau du Vaucluse) Chemin des moulins neufs Valréas, 7 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Tournoi amical ouvert à toutes les filles nées en 2013 et 2014, licenciées et non licenciées. Animations, buvette et petite restauration sur place..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Chemin des moulins neufs Complexe du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Friendly tournament open to all girls born in 2013 and 2014, licensed and unlicensed. Entertainment, refreshments and snacks on site.

Torneo amistoso abierto a todas las chicas nacidas en 2013 y 2014, con o sin licencia. Entretenimiento, refrescos y aperitivos in situ.

Freundschaftsturnier für alle Mädchen, die 2013 und 2014 geboren sind, mit und ohne Lizenz. Animationen, Getränkestand und kleine Snacks vor Ort.

