Journée nationale des aidants: aidants, aidés, des solutions concrètes pour vous soutenir Chemin des moulins neufs Valréas, 6 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

De 11h à 13h: stands d’information, de 14h30 à 16h: théâtre forum: « Et moi émoi », de 16h à 17h30: stands d’information: présentation de matériel médical, aménagement du logement, l’accompagnement à domicile, accompagner et aider au quotidien, etc….

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

Chemin des moulins neufs Complexe du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



From 11am to 1pm: information stands, from 2:30pm to 4pm: forum theater: « Et moi émoi », from 4pm to 5:30pm: information stands: presentation of medical equipment, home adaptations, home support, daily assistance, etc…

De 11.00 a 13.00 h: stands informativos, de 14.30 a 16.00 h: teatro fórum: « Et moi émoi », de 16.00 a 17.30 h: stands informativos: presentación de material médico, adaptaciones a domicilio, ayuda a domicilio, apoyo y asistencia cotidianos, etc…

Von 11:00 bis 13:00 Uhr: Informationsstände, von 14:30 bis 16:00 Uhr: Forumtheater: « Et moi émoi », von 16:00 bis 17:30 Uhr: Informationsstände: Vorstellung von medizinischem Material, Wohnungsanpassung, Begleitung zu Hause, Begleitung und Hilfe im Alltag, usw…

