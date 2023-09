Permanences licences pour la saison 2023/2024 – Handball Club de Valréas (HBCV) Chemin des moulins neufs Valréas, 4 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Venez rencontrer les dirigeants du Handball Club de Valréas (HBCV) afin de réaliser votre dossier de licence pour la saison sportive 2023/2014! Pratique possible pour les filles et les garçons à partir de 3 ans!.

2023-10-04 fin : 2023-10-18 . .

Chemin des moulins neufs Complexe du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and meet the managers of the Handball Club de Valréas (HBCV) to complete your license application for the 2023/2014 sports season! For boys and girls aged 3 and over!

¡Ven a conocer a los responsables del Club de Balonmano de Valréas (HBCV) para completar tu solicitud de licencia para la temporada 2023/2014! ¡Pueden jugar niñas y niños a partir de 3 años!

Treffen Sie die Verantwortlichen des Handball Club de Valréas (HBCV), um Ihre Lizenz für die Saison 2023/2014 zu beantragen! Handball ist für Mädchen und Jungen ab 3 Jahren möglich!

