Stage vacances handball et multisports Chemin des moulins neufs Valréas, 10 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Le Handball Club de Valréas (HBCV) propose cet été un stage pour découvrir le handball mais aussi d’autres activités multisports, ouvert à tous dès 7 ans. Au programme: handball, ventriglisse, sortie au lac de Pierrelatte, sports collectifs, etc….

2023-07-10 08:30:00 fin : 2023-07-13 17:00:00. EUR.

Chemin des moulins neufs Complèxe du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Handball Club de Valréas (HBCV) is offering a summer course to discover handball and other multisport activities, open to everyone aged 7 and over. On the program: handball, ventriglisse, outing to Pierrelatte lake, team sports, etc…

El Club de Balonmano de Valréas (HBCV) propone un curso de verano de balonmano y otras actividades multideportivas, abierto a todos los mayores de 7 años. En el programa: balonmano, windsurf, excursión al lago de Pierrelatte, deportes de equipo, etc.

Der Handballclub von Valréas (HBCV) bietet diesen Sommer einen Kurs für alle ab 7 Jahren an, um den Handball, aber auch andere Multisportarten zu entdecken. Auf dem Programm stehen Handball, Ventriglisse, ein Ausflug zum See von Pierrelatte, Mannschaftssportarten und vieles mehr.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes