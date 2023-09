Soirée HELL’S SALOON – Concert métal #2 Chemin des Marlhes Valence, 4 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le Saloon se transforme en salle de concert.

Viens en prendre plein la tête en dégustant une bonne bière fraiche Jean Louis..

2023-11-04 18:00:00 fin : 2023-11-04 23:55:00. EUR.

Chemin des Marlhes Le Saloon de Jean Louis

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Saloon is transformed into a concert hall.

Come and enjoy a good cold beer Jean Louis.

El Saloon se transforma en una sala de conciertos.

Ven a despejarte con una cerveza Jean Louis bien fría.

Der Saloon verwandelt sich in einen Konzertsaal.

Komm und lass es dir bei einem kühlen Jean-Louis-Bier gut gehen.

