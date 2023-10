Couscous d’Halloween + Closing hivernal Chemin des Marlhes Valence, 31 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Si c’est complètement barré, c’est du Jean Louis tout craché.

Bye les sorcières, cette année, pour Halloween c’est couscous !.

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-11-01 04:00:00. .

Chemin des Marlhes Jean Louis Saloon

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



If it’s completely crazy, it’s the spitting image of Jean Louis.

Bye witches, this year’s Halloween is all about couscous!

Si está completamente loco, es la viva imagen de Jean Louis.

Adiós brujas, ¡este año toca cuscús para Halloween!

Wenn es völlig durchgeknallt ist, ist es typisch Jean Louis.

Bye, bye, Hexen, dieses Jahr gibt es an Halloween Couscous!

Mise à jour le 2023-10-23 par Valence Romans Tourisme