Concert Maison Tellier Chemin des Marlhes Valence, 23 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Un dimanche soir en bonne compagnie au Saloon.

RDV avec La Maison Tellier à l’occasion de la sortie de leur nouvel album “Atlas”.

2023-07-23 20:00:00 fin : 2023-07-23 23:50:00. EUR.

Chemin des Marlhes Le Saloon de Jean Louis

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sunday evening in good company at the Saloon.

Meet La Maison Tellier for the release of their new album ?Atlas?

Domingo por la noche en buena compañía en el Saloon.

Únase a La Maison Tellier en el lanzamiento de su nuevo álbum « Atlas »

Ein Sonntagabend in guter Gesellschaft im Saloon.

Rendezvous mit La Maison Tellier anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Albums ?Atlas?

