Week-end Farmer Chemin des Marlhes Valence, 15 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

RDV samedi 15 juillet en soirée.

ET dimanche 16 Juillet de 10h à 17h pour le grand Week-end Farmer !..

2023-07-15 18:00:00 fin : 2023-07-16 18:00:00. .

Chemin des Marlhes Le Saloon de Jean Louis

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



See you Saturday evening, July 15.

AND Sunday, July 16 from 10 a.m. to 5 p.m. for the big Farmer Weekend!

Nos vemos el sábado 15 de julio por la tarde.

Y el domingo 16 de julio, de 10.00 a 17.00 horas, para el gran Fin de Semana del Agricultor.

RDV Samstagabend, den 15. Juli.

UND Sonntag, den 16. Juli von 10 bis 17 Uhr für das große Farmer-Wochenende!

Mise à jour le 2023-06-16 par Valence Romans Tourisme