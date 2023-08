La Sablette en fête Chemin des marais Saint-Germain-du-Puy, 27 août 2023, Saint-Germain-du-Puy.

Saint-Germain-du-Puy,Cher

La Sablette en fête organisée par la municipalité, la manifestation portera les couleurs du Berry. Il est préférable de réserver vos repas avant le 22 août !.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 18:00:00. .

Chemin des marais

Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire



La Sablette en fête organized by the municipality, the event will bear the colors of Berry. It’s best to book your meals before August 22!

La Sablette en fête, organizada por el ayuntamiento, se celebrará bajo los colores de Berry. Lo mejor es reservar las comidas antes del 22 de agosto

La Sablette en fête wird von der Gemeinde organisiert. Die Veranstaltung wird die Farben von Berry tragen. Reservieren Sie Ihre Mahlzeiten am besten vor dem 22. August!

Mise à jour le 2023-08-18 par OT BOURGES