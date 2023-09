Visite nature commentée : Randonnée Patrimoine à l’Ecancière Chemin des Loyes Eymeux, 28 octobre 2023, Eymeux.

Eymeux,Drôme

Autour du ruisseau du Serne, retracez l’histoire d’un vallon exceptionnel. Canal

de la Bourne, ligne du Tram ou encore maison forte de la Jonchère : suivez-nous entre ouvrages d’art et sentiers escarpés pour une véritable escapade nature..

2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

Chemin des Loyes En face du Canal de la Bourne

Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Around the Serne stream, retrace the history of an exceptional valley. Canal

de la Bourne, the Tram line or the Maison Forte de la Jonchère: follow us as we wind our way between engineering structures and steep paths for a truly natural escapade.

Alrededor del torrente Serne, recorra la historia de un valle excepcional. Canal

de la Bourne, la línea del Tranvía o la casa fortificada de La Jonchère: síganos entre obras de ingeniería y senderos escarpados para disfrutar de una auténtica escapada natural.

Rund um den Bach Serne können Sie die Geschichte eines außergewöhnlichen Tals nachvollziehen. Kanal

der Fluss Bourne, die Tramlinie oder das befestigte Haus von Jonchère: Folgen Sie uns zwischen Kunstwerken und steilen Pfaden auf einem echten Naturausflug.

