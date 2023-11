Marché de Noël Chemin des Lavoirs Lacq, 3 décembre 2023, Lacq.

Lacq,Pyrénées-Atlantiques

Artisans et producteurs locaux : décoration, bijoux fantaisie, broderie, jouets en bois et un souffleur de verre.

L’Esbariade, bière artisanale des brasseurs de Boumourt, le fromage de brebis et celui de chèvre et des conserves

artisanales…

10h à 12h et de 14h à 17h : photo avec le Père Noël.

14h à 17h : balade en calèche.

12h : Poule au pot avec ses légumes et son riz, fromage, cake façon pain perdu (vin et café compris) ou cuisse de poulet/frites, fromage, cake façon pain perdu (vin et café compris)

Menu enfant : poulet/frites, 1 verre de soft, 1 yaourt à boire..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Chemin des Lavoirs Salle des fêtes Agora

Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Local artisans and producers: decoration, costume jewelry, embroidery, wooden toys and a glass-blower.

L’Esbariade, a craft beer from the Boumourt brewers, sheep’s and goat’s cheeses and home-made

preserves?

10am to 12pm and 2pm to 5pm: photo with Santa Claus.

2pm to 5pm: horse-drawn carriage ride.

12pm: Poule au pot with vegetables and rice, cheese, French toast-style cake (wine and coffee included) or chicken leg/fries, cheese, French toast-style cake (wine and coffee included)

Children’s menu: chicken/fries, 1 glass of soft drink, 1 yoghurt drink.

Artesanos y productores locales: decoración, bisutería, bordados, juguetes de madera y un soplador de vidrio.

L’Esbariade, cerveza artesanal de los cerveceros de Boumourt, quesos de oveja y cabra y conservas

¿Conservas?

de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.00 h.: foto con Papá Noel.

de 14:00 a 17:00: paseo en coche de caballos.

12.00 h: Poule au pot con verduras y arroz, queso y torrijas (vino y café incluidos) o muslo de pollo con patatas fritas, queso y torrijas (vino y café incluidos)

Menú infantil: pollo con patatas fritas, 1 vaso de refresco, 1 bebida de yogur.

Lokale Handwerker und Produzenten: Dekoration, Modeschmuck, Stickereien, Holzspielzeug und ein Glasbläser.

L’Esbariade, handwerklich gebrautes Bier der Brauer von Boumourt, Schaf- und Ziegenkäse und Konserven

aus eigener Herstellung?

10:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr: Foto mit dem Weihnachtsmann.

14.00 bis 17.00 Uhr: Fahrt mit der Kutsche.

12 Uhr: Huhn mit Gemüse und Reis, Käse, French-Toast-Kuchen (Wein und Kaffee inbegriffen) oder Hähnchenschenkel/Pommes frites, Käse, French-Toast-Kuchen (Wein und Kaffee inbegriffen)

Kindermenü: Huhn/Pommes frites, 1 Glas Softdrink, 1 Joghurtdrink.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Coeur de Béarn