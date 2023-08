La forêt en tous sens Chemin des Lapins Arès, 30 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Sortie avec Alexandre à la découverte de la forêt et de ses habitants par l’éveil sensoriel. A travers le jeu, les enfants découvriront les mystères qui se cachent parmi les arbres. Fabrication d’un petit souvenir forestier. Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Rdv au port ostréicole, à l’entrée du chemin des Lapins..

2023-09-30

Chemin des Lapins chemin des Lapins

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An outing with Alexandre to discover the forest and its inhabitants through sensory stimulation. Through play, children will discover the mysteries that lurk among the trees. Creation of a small forest souvenir. For children aged 3 to 7.

Meet at the oyster port, at the entrance to Chemin des Lapins.

Una excursión con Alexandre para descubrir el bosque y sus habitantes a través de la estimulación sensorial. A través de juegos, los niños descubrirán los misterios que se esconden entre los árboles. Fabricarán un pequeño recuerdo del bosque. Para niños de 3 a 7 años.

Punto de encuentro en el puerto de ostras, a la entrada del Chemin des Lapins.

Ausflug mit Alexandre zur Entdeckung des Waldes und seiner Bewohner durch Sinneserweckung. Durch das Spiel entdecken die Kinder die Geheimnisse, die sich zwischen den Bäumen verbergen. Herstellung eines kleinen Wald-Souvenirs. Für Kinder von 3 bis 7 Jahren.

Treffpunkt am Austernhafen, am Eingang des Chemin des Lapins.

