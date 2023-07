Soirée mexicaine au Nomad Chemin des Infirmeries Aix-en-Provence, 27 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Buffet de plats typique sur le thème du Mexique: Créer ton propre fajitas ! Riz à la mexicaine, maïs, guacamole, salade mexicaine, empanadas…

Groupe de musique de 19h à 22h avec ambiance garantie !.

2023-07-27 19:00:00 fin : 2023-07-27 22:00:00. EUR.

Chemin des Infirmeries Ibis Aix en Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mexican-themed buffet: Create your own fajitas! Mexican-style rice, corn, guacamole, Mexican salad, empanadas…

Live band from 7pm to 10pm with guaranteed ambiance!

Buffet de platos típicos de temática mexicana: ¡Crea tus propias fajitas! Arroz mexicano, maíz, guacamole, ensalada mexicana, empanadas…

Grupo musical en directo de 19:00 a 22:00 para animar el ambiente

Buffet mit typischen Gerichten zum Thema Mexiko: Kreiere deine eigenen Fajitas! Mexikanischer Reis, Mais, Guacamole, mexikanischer Salat, Empanadas…

Musikgruppe von 19:00 bis 22:00 Uhr mit garantierter Stimmung!

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence