Conte musical Chemin des Hérédies Uzerche, 6 décembre 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

La médiathèque Simone de Beauvoir invite le Duo Amazzia pour un conte musical, « Le voyage de Niglo ou l’épopée tzigane ».

Niglo, petit hérisson, est le compagnon de voyage d’un musicien qui part faire découvrir sa musique à travers le monde. Ce voyage va lui permettre de rencontrer à son tour d’autres personnes et d’autres musiques.

Le conte alterne musique et histoire et à la fin, une séance de découverte des instruments est proposée par les artistes.

Ce spectacle, gratuit, s’adresse aux enfants à partir de 4 ans, sur inscription à la médiathèque (ou 05.55.73.22.15 ou mediatheque@uzerche.fr)..

Chemin des Hérédies Médiathèque Simone de Beauvoir

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Simone de Beauvoir multimedia library invites Duo Amazzia to perform a musical tale, « Le voyage de Niglo ou l’épopée tzigane ».

Niglo, a little hedgehog, is the traveling companion of a musician who sets off to discover his music around the world. This journey will enable him to meet other people and other music.

The tale alternates between music and story, and ends with an instrument discovery session led by the artists.

The show is free for children aged 4 and over, and requires registration at the media library (or 05.55.73.22.15 or mediatheque@uzerche.fr).

La biblioteca multimedia Simone de Beauvoir ha invitado al Dúo Amazzia a interpretar un cuento musical, « Le voyage de Niglo ou l’épopée tzigane ».

Niglo, un pequeño erizo, es el compañero de viaje de un músico que parte a descubrir su música alrededor del mundo. Este viaje le permitirá conocer a otras personas y otras músicas.

La historia alterna música y narración y, al final, los artistas proponen una sesión de descubrimiento de instrumentos.

El espectáculo es gratuito para niños a partir de 4 años, y puede reservarse en la biblioteca multimedia (o 05.55.73.22.15 o mediatheque@uzerche.fr).

Die Mediathek Simone de Beauvoir lädt das Duo Amazzia für ein musikalisches Märchen ein: « Niglos Reise oder das Zigeuner-Epos ».

Niglo, ein kleiner Igel, ist der Reisebegleiter eines Musikers, der sich aufmacht, um seine Musik in der ganzen Welt zu präsentieren. Auf dieser Reise lernt er seinerseits andere Menschen und andere Musik kennen.

Das Märchen wechselt zwischen Musik und Geschichte ab und am Ende wird von den Künstlern eine Entdeckungsreise durch die Instrumente angeboten.

Die Vorstellung ist kostenlos und richtet sich an Kinder ab 4 Jahren. Eine Anmeldung in der Mediathek ist erforderlich (oder 05.55.73.22.15 oder mediatheque@uzerche.fr).

